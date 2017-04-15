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الادعاء التركي يفتح تحقيقا بشأن مسؤولين أمريكيين

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الادعاء التركي يفتح تحقيقا بشأن مسؤولين أمريكيين الادعاء التركي يفتح تحقيقا بشأن مسؤولين أمريكيين

مصراوي Masrawy

الادعاء التركي يفتح تحقيقا بشأن مسؤولين أمريكيين

اسطنبول (د ب أ)
فتح المدعي العام التركي تحقيقا بشأن عدد من الشخصيات الامريكية، من بينها تشارلز شومر، زعيم الاقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، وممثل الادعاء السابق، بريت بهارارا، بالإضافة إلى اثنين من الشخصيات البارزة في وكالة الاستخبارات الامريكية (سي.آي.إيه).

وذكرت وكالة "دوجان" التركية للأنباء اليوم السبت أن التحقيق الذي يجريه المدعي العام التركي في اسطنبول، جاء ردا على شكوى جنائية، قدمتها مجموعة من المحامين الاتراك أمس.

وتزعم الشكوى، التي تم تقديمها ضد جون برينان، المدير السابق للسي.آي.إيه وجراهام فولر، المسؤول الكبير السابق في (سي.آي.إيه) أنهم جميعا مرتبطون بفتح الله جولن، وهو رجل دين مولود في تركيا، ويعيش في الولايات المتحدة.

وتزعم التركية أن جولن دبر محاولة الانقلاب، التي قادها فصيل في الجيش العام الماضي.

وشملت أيضا الشكوى، مايكل روبن وهنري باركيري، اللذين يعملان في مركز أبحاث، حول الشرق الاوسط.

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