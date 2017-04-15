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وزير الزراعة: استلام محصول القمح من المزارعين دون وساطة

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وزير الزراعة: استلام محصول القمح من المزارعين دون وساطة وزير الزراعة: استلام محصول القمح من المزارعين دون وساطة

مصراوي Masrawy

الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة

كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، بأن الوزارة تتابع موسم حصاد القمح من خلال غرفة عمليات بالوزارة بالتنسيق مع 27 مديرية و12 وكيل وزارة بالمحافظات التي تورد اليوم.

وأضاف البنا في تصريحات لمصراوي، أنه سيتم استلام كامل المحصول المحلي من المزارعين دون أي وساطة، وفقاً للضوابط المعلنة بالقرار الوزاري الشهر الماضي.

وقال حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تتبع حزمة من الإجراءت للتسهيل على المزراعين ومسؤولي المديريات بالمحافظات المختلفة، مضيفًا أن البنك الزراعي وزع 7صوامع و82 هنجر لاستقبال الأقماح الموردة.​​

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