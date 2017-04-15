ارتفاع جديد في عدد مصابي انفجار التجمع.. "17 شخصاً بينهم 3 في حالة خطرة"​

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عدد مصابي انفجار التجمع الخامس ارتفع إلى 17 حالة.

كان انفجار وقع صباح اليوم السبت، بخط غاز بشارع التسعين الشمالي بجوار محطة الصرف الصحي بمدينة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وأوضح مجاهد في تصريحات لمصراوي، أنه تم نقل 6 حالات إلى مستشفى البنك الأهلي، و4 مصابين إلى المستشفى الجوي، كما تم إسعاف 7 حالات بمكان الحادث.

وأشار متحدث وزارة الصحة، إلى العثور على جثة مواطن موقع الحادث، حيث وجدت متفحمة بنسبة حروق تتجاوز 80%.

وأشار متحدث الصحة، إلى الإصابات تراوحت ما بين حروق من الدرجات الثلاثة، مشيراً إلى وجود 3 حالات حالتهم الصحية خطرة يعانون من حروق من الدرجة الثانية والثالثة بالوجه وأماكن متفرقة بالجسد وهم بالعناية المركزة الأن، أما باقي الحالات يعانون من حروق من الدرجة الأولى بأماكن متفرقة بالجسد وحالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج اللازم بالمستشفى.