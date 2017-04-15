تعادل مثير لميلان في ديربي الغضب

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تعادل نادي إنتر ميلان أمام نظيره إي سي ميلان ، بهدفين لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين بالدوري الإيطالي "الكالتشيو"، في المباراة التي أقيمت بملعب سان سيرو ( جوزيبي مياتزا )، اليوم السبت.

وأحرز هدفي الإنتر الإيطالي انتونيو كاندريفا في الدقيقة 36، والدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقيقة 44، فيما سجل هدفي ميلان أليسيو رومانيولي في الدقيقة 83، وكريستيان زاباتا في الدقيقة 97.

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ورفع إنتر ميلان، بقيادة مديره الفني ستيفانو بيولي، رصيده للنقطة 56، ليظل في المركز السابع، حيث لعب 32 مباراة فاز في 17 وتعادل في 5 وخسر 10، مسجلآ 59 هدفًا فيما استقبلت شباكه 37 هدفًا.

من جانبه ظل إي سي ميلان، بقيادة مدربه فينتشينزو مونتيلا، في المركز السادس برصيد 58 نقطة، جمعهم من 32 مباراة فاز في 17 وتعادل في 7 وخسر 8، مسجلآ 49 هدفًا فيما استقبلت شباكه 35 هدفًا.