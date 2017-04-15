«أبل» تحصل على تصريح باختبار سيارتها ذاتية القيادة في الولايات المتحدة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

حصلت شركة "أبل" الأمريكية على ترخيص لتسيير مركباتها ذاتية القيادة الحديثة في شوارع ولاية كاليفورنيا، وذلك على غرار رائدة التكنولوجيا الأمريكية "جوجل".

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" بنسختها الإنجليزية، فإن شركة أبل تعكف على وضع اللمسات الأخيرة قبل اختبار السيارة ذاتية القيادة بشكل فعلي في الشوارع الأمريكية، لاسيما وأن العديد من المركبات التي تنتمي لهذا الطراز المتطور لا تزال تواجه مشكلات تقنية تحول دون طرحها بالأسواق بشكل فعلي.

شاهد أيضا

ويسمح التصريح الذي حصلت عليه "أبل" باختبار ثلاث مركبات ذاتية القيادة مع وجود 6 سائقين في حالة استعداد للتعامل مع أي خلل تقني قد يؤدي إلى اصطدام السيارة.

وتعكف "أبل" على تشغيل العديد من الخبراء في مجالات صناعة السيارات، ضمن برنامجها طويل الأمد لإنتاج سيارات كهربية وذاتية القيادة، استعدادًا للدخول الرسمي في الأسواق العالمية.