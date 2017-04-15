مصدر بالأهلي: انبطاح اتحاد الكرة أمام الزمالك والمقاصة «مريب»

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أكد مصدر مسئول بالنادي الاهلي أن مايحدث بين ناديي الزمالك ومصر للمقاصة فيما يخص تأجيل مباراتهما بخطاب مشترك بالعلاقة المريبة التي تثير الشكوك خاصة بعد إعلان بكري سليم نائب رئيس نادي مصر للمقاصة ان ادارة النادي الفيومي مشهورة بانتمائها الأبيض بالإضافة الي مطالبته بأن يكون التأجيل في نهاية الدوري وقبل مباراة القمة بين الاهلي والزمالك

وأضاف المصدر ان ما حدث سيسجل كواقعة هي الاولي من نوعها في تاريخ كرة القدم ويؤكد انعدام مبدأ تكافؤ الفرص.

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وشدد المصدر على ان حالة الصمت والانبطاح من جانب اتحاد الكرة تجاه مايحدث تثير الشك والريبة أيضا.

كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وبكري سليم نائب رئيس المقاصة قد أعلنوا عن اتفاقهم على تأجيل مباراتهما معا وقاموا بارسال خطاب رسمي الى اتحاد الكرة بذلك.