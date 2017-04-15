الشرطة الألمانية: لا معلومات مؤكدة حتى الآن عن المواد المتفجرة في هجوم دورتموند

برلين (د ب أ)

أعلن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية أنه لا يمكنه حتى الآن الإدلاء بمعلومات محددة بشأن المواد المتفجرة التي تم استخدامها في الهجوم على حافلة فريق بوروسيا دورتموند الألماني الأسبوع الماضي.

وقالت متحدثة باسم المكتب في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت: "من المبكر للغاية الإدلاء ببيانات في هذا الشأن لأن الفحوص الجنائية لا تزال مستمرة"، مضيفة أن التحقيقات تسري على قدم وساق.

وكانت صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية المقرر صدورها غدا الأحد نقلت عن مصادر تحقيقات قولها: "المواد المتفجرة في القنابل الأنبوبية، التي كانت مملوءة بمسامير معدنية، من المحتمل أنها جاءت من مخازن الجيش الألماني، لكن التحقق من صحة هذا الامر لا يزال مستمرا".

وكانت ثلاث مواد متفجرة مزودة بمسامير، انفجرت بالقرب من حافلة فريق دورتموند، قبل مباراته في دوري أبطال أوروبا أمام ايه سي موناكو الفرنسي في مدينة دورتموند الألمانية يوم الثلاثاء الماضي، ما تسبب في حدوث إصابة لمدافع الفريق مارك بارترا وشرطي بالإضافة إلى تأجيل المباراة لليوم التالي، ولا يزال المحققون يحاولون إجلاء خلفيات الواقعة.