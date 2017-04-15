التحفظ على السائق المتسبب في انفجار التجمع الخامس

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

تصوير- محمود ابو ديبة:

أكد مصدر أمني، أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على سائق الودر المتسبب في انفجار خط الغاز الذي وقع بمنطقة التجمع الخامس، وأسفر عن إصابة 10 أشخاص.

كان فريق من النيابة العامة والمباحث الجنائية انتقل إلى مستشفى البنك الأهلي بالطريق الدائري بالتجمع الخامس، لاستجواب أشرف شعبان 34 سنة، سائق تابع لشركة خاصة، متخصصة في أعمال حفر، لاستجوابه لبيان تفاصيل الانفجار وتورطه في الحادث من عدمه.

وتفقد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، ومساعد الوزير للأمن العام ومدير أمن القاهرة، موقع الانفجار الذي وقع بمنطقة جولف القطامية في التجمع الخامس.

كشف مصدر أمني بقطاع المفرقعات بوزارة الداخلية، تفاصيل الانفجار الذي وقع بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، موضحًا أن الانفجار وقع أثناء أعمال حفر بالقرب من ماسورة الغاز الطبيعي بالمنطقة. ورجح المصدر أن يكون الانفجار ناجم عن اصطدام لودر الحفر بماسورة الغاز.

ووقع ‏انفجار بأحد خطوط الغاز الطبيعي عند مدخل شارع التسعين بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة. وسرعان ما اندلعت النيران، وتوقفت الحركة المرورية جراء الانفجار.

وانتقلت الأجهزة الأمنية المعنية إلى المنطقة، وتم عمل كردون أمني وغلق كافة الطرق القريبة من مكان الانفجار.

كما انتقل عمال شركة الغاز الطبيعي للمنطقة. وأغلقت محابس الغاز عن الخط الرئيسي لمناطق التجمع والرحاب وشرق القاهرة.

وأوضح مصدر أمني أن الانفجار نتج عنه إصابة خمسة اشخاص بينهم سائق لودر الحفر. وتم نقل كل المصابين إلى المستشفى.

وتأثرت حركة السير بالطريق المتجه من المعادي إلى السويس، وأمر اللواء عادل زكي، مساعد وزير الداخلية للمرور، بإغلاق الطريق المتجه من المعادي خوفا على قائدي السيارات.

ونصحت إدارة المرور قائدي السيارات المتجهين من طريق السويس إلى المنيب والمناطق المجاورة، بالسير حتى نفق التسعين والدخول على طريق الخدمة.