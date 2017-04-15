خبير مفرقعات: لهذه الأسباب لم تطفئ الحماية المدنية نيران انفجار التجمع

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

تصوير - محمود ابو ديبة:

كشف مصدر أمني بقطاع المفرقعات بوزارة الداخلية، عن سبب استخدام قوات الحماية المدنية للمياه في انفجار خط الغاز بمنطقة التجمع الخامس، موضحًا أن القوات تستخدم المياه في عملة التبريد فقط، وليس الغرض من استخدامها الإطفاء، لافتًا إلى أن اشتعال النيران أفضل من تسرب الغاز في الجو.

فيما قال اللواء ممدوح عبد القادر مساعد وزير الداخلية مدير الحماية المدنية السابق، إنه في حالة تسرب الغاز أو اندفاعه من الماسورة الرئيسيّة سينتشر الغاز بكثافة عالية، وأي لهب ناتج عن سيجارة أو محرك سيارة أو أي مواد اشتعال أخرى سيؤدي إلى كارثة لها عواقب وخيمة ومدمرة.

وأوضح عبد القادر لمصراوي، أن الطريقة المثلي للتعامل في مثل هذه الحالات غلق محبس الغاز، لحين ترك النيران حتى تتم تصفية المواسير مثلما هو موجود في آبار البترول.

كشف مصدر أمني بقطاع المفرقعات بوزارة الداخلية، تفاصيل الانفجار الذي وقع بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، موضحًا أن الانفجار وقع أثناء أعمال حفر بالقرب من ماسورة الغاز الطبيعي بالمنطقة. ورجح المصدر أن يكون الانفجار ناجم عن اصطدام لودر الحفر بماسورة الغاز.

ووقع ‏انفجار بأحد خطوط الغاز الطبيعي عند مدخل شارع التسعين بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة. وسرعان ما اندلعت النيران، وتوقفت الحركة المرورية جراء الانفجار.

وانتقلت الأجهزة الأمنية المعنية إلى المنطقة، وتم عمل كردون أمني وغلق كافة الطرق القريبة من مكان الانفجار.

كما انتقل عمال شركة الغاز الطبيعي للمنطقة. وأغلقت محابس الغاز عن الخط الرئيسي لمناطق التجمع والرحاب وشرق القاهرة.

وأوضح مصدر أمني أن الانفجار نتج عنه إصابة خمسة اشخاص بينهم سائق لودر الحفر. وتم نقل كل المصابين إلى المستشفى.

وتأثرت حركة السير بالطريق المتجه من المعادي إلى السويس، وأمر اللواء عادل زكي، مساعد وزير الداخلية للمرور، بإغلاق الطريق المتجه من المعادي خوفا على قائدي السيارات.

ونصحت إدارة المرور قائدي السيارات المتجهين من طريق السويس إلى المنيب والمناطق المجاورة، بالسير حتى نفق التسعين والدخول على طريق الخدمة.