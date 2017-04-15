النائب العام يأمر بحبس 3 متهمين في تفجير كنيسة مارجرس بطنطا 15 يومًا

كتب- أحمد أبو النجا وطارق سمير:

قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم السبت، حبس 3 متهمين في تفجير كنيسة مارجرس بطنطا 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

باشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع 3 من المتهمين، وهم: "سلامة و ع إ" (مواليد 24 /5 /1982 قنا، ويقيم بها الأشراف البحرية / مركز قنا - حاصل على ليسانس حقوق، ويعمل عامل بشركة لحفر آبار المياه، و"عبد الرحمن ح أ" (مواليد 8 /7 /1982 قنا ويقيم بها المخادمة / مركز قنا - أخصائي اجتماعي بمعهد أزهري، و"علي ش ح م ش" (مواليد 3 /1 /1978 قنا، ويقيم بها الأشراف البحرية / الشويخات / مركز قنا - حاصل على دبلوم فني صناعي.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن منفذ الحادث هو ممدوح أمين محمد بغدادي (مواليد 25 /6/ 1977 بقنا ويقيم نجع الحجيري / الظافرية مركز فقط – حاصل على ليسانس آداب)، والمذكور أحد كوادر البؤرة الإرهابية التي يتولى مسئوليتها الهارب عمرو سعد عباس إبراهيم، والتي يعتنق عناصرها الأفكار التكفيرية، وسبق تلقيه تدريبات عسكرية على استخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة، ومشاركته فى عملية التعدى على كمين النقب بالوادي الجديد.