الصحة: تفحم حالة من مصابي انفجار التجمع الخامس ووفاتها بموقع الحادث

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة، وفاة حالة من بين مصابي انفجار التجمع الخامس، اليوم السبت.

كان انفجار وقع صباح اليوم، بخط غاز بشارع التسعين الشمالي بجوار محطة الصرف الصحي بمدينة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، الحالة توفت بموقع الحادث، حيث وجدت متفحمة بنسبة حروق تتجاوز 80%.

وأوضح مجاهد، في تصريحات صحفية، أنه تم نقل 5 إصابات إلى مستشفى البنك الأهلي، ومصابين إلى المستشفى الجوي، كما تم إسعاف 3 حالات بمكان الحادث.

وأشار متحدث الصحة، إلى الإصابات تراوحت ما بين حروق من الدرجات الثلاثة، مشيراً إلى وجود 3 حالات حالتهم الصحية خطرة يعانون من حروق من الدرجة الثانية والثالثة بالوجه وأماكن متفرقة بالجسد وهم بالعناية المركزة الأن، أما باقي الحالات يعانون من حروق من الدرجة الأولى بأماكن متفرقة بالجسد وحالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج اللازم بالمستشفى.