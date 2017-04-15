الصحة: ارتفاع عدد مصابي انفجار إلى 10 حالات.. ولا وفيات حتى الآن

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عدد مصابي انفجار التجمع الخامس ارتفع إلى 10 حالات.

كان انفجار وقع اليوم السبت، بخط غاز بشارع التسعين الشمالي بجوار محطة الصرف الصحي بمدينة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وأوضح مجاهد في تصريحات صحفية، أنه تم نقل 5 إصابات إلى مستشفى البنك الأهلي، ومصابين اثنين إلى المستشفى الجوي، كما تم إسعاف 3 حالات بمكان الحادث، نافيا سقوط حالات وفاة حتى الآن.

وأشار متحدث الصحة، إلى أن الإصابات تراوحت ما بين حروق من الدرجات الثلاثة، مشيراً إلى وجود 3 حالات حالتهم الصحية خطرة يعانون من حروق من الدرجة الثانية والثالثة بالوجه وأماكن متفرقة بالجسد وهم بالعناية المركزة الأن، أما باقي الحالات يعانون من حروق من الدرجة الأولى بأماكن متفرقة بالجسد وحالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج اللازم بالمستشفى.