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ضبط مصنع لانشون وهمبورجر يفرم الدواجن النافقة واللحوم الفاسدة بالشرقية

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مصراوي Masrawy

ضبط مصنع لانشون وهمبورجر يفرم الدواجن النافقة واللحوم الفاسدة بالشرقية ضبط مصنع يفرم الدواجن النافقة واللحوم الفاسدة

الشرقية – فاطمة الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، من ضبط مصنع، يفرم الدواجن النافقة واللحوم الفاسدة، لتصنيع اللانشون والهمبورجر بناحية الحصوة، التابعة لدائرة مركز أبوكبير.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مباحث بالمديرية، بضبط أحد مصانع اللانشون والهمبورجر بناحية الحصوة.

وجرى التحفظ على 470 كيلو لحوم فاسدة تم ضبطها بالمصنع، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 11787 جُنح أبو كبير لسنة 2017.

ضبط مصنع يفرم الدواجن النافقة واللحوم الفاسدة

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