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أمن الشرقية يضبط 2 كيلو "هيروين" قبل ترويجها في "شم النسيم"

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أمن الشرقية يضبط 2 كيلو "هيروين" قبل ترويجها في "شم النسيم" أمن الشرقية يضبط 2 كيلو "هيروين" قبل ترويجها في "شم النسيم"

مصراوي Masrawy

مديرية أمن الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، من إحباط محاولة ترويج كمية كبيرة من خام "الهيروين" المُخدر بدائرة المديرية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط المدعو "م.ح.م" 20 عامًا، عاطل، من عزبة "الرويسات" التابعة لدائرة مركز بلبيس، وبحوزته كيلو و100 جرامًا من خام "الهيروين" المُخدر.

كما جرى ضبط "م.أ.ن.ع" 33 عامًا، من محافظة القليوبية، سبق اتهامه والحكم عليه في قضية مخدرات بالسجن لمدة 10 سنوات، و"س.س.ع.ع" 43 عامًا، من القاهرة، عاطلين، وبحوزتهما كيلو جرام من خام "الهيروين" المُخدر.

جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وحُررت عن ذلك المحاضر اللازمة.

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