طوارئ بمستشفيات بنها الجامعي تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة وشم النسيم

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أعلنت مستشفيات بنها الجامعية حالة الطوارئ القصوى، تزامنا مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.

وقال الدكتور يسري السعيد، مدير عام المستشفيات، إنه تم رفع درجة الاستعداد بتعليمات من رئيس الجامعة الدكتور السيد القاضي، وإلغاء إجازات الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى، ودعم قسم الاستقبال بأطباء في مختلف التخصصات، للتعامل مع أي طوارئ.

وأضاف، في تصريحات صحفية له، اليوم السبت، أنه تم توفير أكياس الدم وتجهيز العنايات المركزة والأسرّة، فضلا عن توفير أدوية السموم للتعامل الفوري، مع أي حالات تسسم غذائي جراء تناول الأسماك والفسيخ والرنجة الفاسدة.