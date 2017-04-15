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محمد الجحش يلجأ للإخوان لحسم الإعادة بدائرة تلا

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محمد الجحش يلجأ للإخوان لحسم الإعادة بدائرة تلا محمد الجحش يلجأ للإخوان لحسم الإعادة بدائرة تلا

التحرير

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يخوض  كلًا من المرشحين فخري طايل، ومحمد الجحش، جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية في دائرة «تلا- الشهداء» بالمنوفية يومي الأربعاء والخميس المقبلين، على مقعد محمد أنور السادات، عقب إسقاط عضويته بمجلس النواب.

وحصل "طايل"، مرشح حزب مستقبل وطن، على 14 ألفا و104 أصوات، بينما حصل منافسه محمد الجحش على 9 آلاف و800 صوت، بعد منافسة 23 مرشحًا على مقعد "السادات"، من إجمالي 409 ألف و 566 صوتًا. 

وكشفت مصادر، تفاصيل حول تعاون المرشح "الجحش"، مع الإخوان والسلفيين، مؤكدين أنه يعمل مدير عام في  وزارة التربية والتعليم، ولديه 3 أبناء، الابن الأكبر نشأت محمد الجحش ينتمي إلى التيار السلفي، والثاني أحمد محمد عبد الفتاح الجحش وينتمي أيضا إلى التيار السلفي، والابن الثالث في كلية الهندسة، وتم القبض عليه في فُض رابعة وينتمي إلى الإخوان المسلمين.

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وأضافت المصادر، أن مرشح الإعادة ظهر على الساحة، من خلال ترتيب بعد اللقات من قبل بعض العناصر التي تنتمي للجماعة الإخوان ومنها لقاء أمس الجمعة، حيث تم ترتيبه من قبل المدعو محمد خضر الذي ينتمي لجماعة الإخوان في مندرة عائلات الخفيف بمدينة الشهداء، موضحة: "تم الاتصال بالدكتور محمد العقباوي، وهو دكتور عظام في مستشفي الشهداء، ونجله الدكتور أحمد، بالدكتور عبدالحميد الشيخ نائب الدائرة لترتيب لقاءت للمرشح محمد الجحش".

وأشارت المصادر، إلى أنه بالفعل يتم ترتيب لقاءات عن طريق مكتب دكتور عبد الحميد، وبالفعل بدأ التنسيق مع عناصر في البلاد للعمل توكيلات للمرشح محمد الجحش، منوهة إلى أنه تم تسليم بطاقة الرقم الشخصي لبعض الأشخاص، وكان هذا في مكتب الدكتور عبد الحميد، في وجود الدكتور عماد الجحش ابن عّم المرشح.

 

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