الإحصاء: 296.5 مليون جنيه حجم الواردات من المشروبات الكحولية خلال 2016

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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع إجمالى حجم الواردات من المشروبات والسوائل الكحولية والخل ليبلغ نحو 296.5 مليون جنيه، فى مقابل نحو 133.5 مليون جنيه صادرات خلال عام 2016.

وأوضح جهاز الإحصاء، أن المشروبات التى استوردتها الدولة اشتملت على مياه معدنية وغازية وبيرة وويسكى وفودكا ونبيذ فوار، وغيرها من المشروبات الروحية.

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وأضاف جهاز الإحصاء، أن قيمة واردات المياه المعدنية بلغت نحو 15.8 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالى حجم استيراد مياه غازية قيمة نحو 45.3 مليون جنيه.

وأشار الجهاز إلى أنه تم استيراد بيرة وويسكى ونبيذ فوار ومشروبات روحية أخرى بأكثر من نحو 202.9 مليون جنيه، فى حين تم استيراد مشروبات كحولية معطرة وأخرى غير كحولية ومشروبات مخمرة "مثل عصير التفاح أو الكمثرى"، وكحول إيثيل محول وغير محول، وخل صالح للأكل وإبداله من حمض "الخليك" بقيمة بلغت نحو 32.4 مليون جنيه.