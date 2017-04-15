أكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، استمرار العمل بملف ترسيم الحدود، لافتا إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن محافظات (وسط سينا، العلمين، الواحات).

وقال "الشريف"، خلال المؤتمر الصحفي بمقر الوزارة اليوم السبت، إن المشروعات المرتقبة تتم على أربعة محاور بمحافظتي القاهرة والجيزة، وهم: المرور، النظافة، التراخيص، الإشغالات، لافتا إلى أن الوزارة لن تصل إلى الهدف المنشود دون حملة توعية شاملة يشارك فيها الإعلام، قائلا "لن تحل أزمة النظافة دون إعلام قوي".

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وأوضح الوزير أنه سيتم العمل على النزول بشكل ميداني خلال الفترة القادمة، لرصد المشكلات، والعمل على أرض الواقع بالتعاون مع المواطن، مؤكدا استكمال قانون المحليات الجديد؛ ليكون نموذجا حضاريا للعمل به خلال الفترة القادمة.