أخبار عاجلة

بشرى سارة.. الغرفة التجارية تعلن إنخفاض سعر السكر 4.5 جنيه للكيلو خلال شهرين -
سقوط عدة قذائف قرب المطار الدولي في مقديشو -
"رادارات الجيزة" تلتقط 70 مخالفة خلال 24 ساعة -
إبراهيموفيتش يؤكد على أحقية مورينيو في انتقاده -
الإنتاج يبحث عن عودة الانتصارات أمام الداخلية -
البرادعي: قبول الآخر لن يأتي بالإنكار ومصر واحدة بالجميع -
وزير التموين: مناقشة زيادة الدعم في رمضان الأربعاء المقبل -
الأوقاف: 40 مليون جنيه نقدا إعانة للفقراء خلال رمضان -
فيديو.. لحظة مرور السيارة فوق طفل ثلاث سنوات لانشغال السائق بمكالمة تلفونية -
"النقل العام" تنقذ محطة ترام الرمل التاريخية من الانهيار - صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو.. «الصحة»: 10 مصابين و3 حالات حرجة في انفجار «خط الغاز»

Google+ Print
فيديو.. «الصحة»: 10 مصابين و3 حالات حرجة في انفجار «خط الغاز» فيديو.. «الصحة»: 10 مصابين و3 حالات حرجة في انفجار «خط الغاز»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكر خالد مجاهد المتحدث باسم وزير الصحة، أن هناك 10 إصابات نتيجة انفجار خط الغاز بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لافتًا إلى أن هناك 3 حالات حرجة بينهم.

وأكد مجاهد في مداخلة هاتفية لقناة "أون تي في لايف"، أنه لا يوجد وفيات نتيجة انفجار خط الغاز.

وتلقت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة، بسماع دوي انفجار، وتصاعد ألسنة اللهب بشارع التسعين، وبالانتقال والفحص تبين انفجار خط غاز، فتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وعمل كردون أمني حول المكان، وتم تحويل خط سير السيارات تجنبا للإصابات، كما قامت الخدمات المرورية بوضع العلامات الإرشادية لمنع التكدس، وتم قطع الغاز عن الخط، وجار السيطرة على ألسنة اللهب. 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو.. لحظة مرور السيارة فوق طفل ثلاث سنوات لانشغال السائق بمكالمة تلفونية

فيديو.. لحظة مرور السيارة فوق طفل ثلاث سنوات لانشغال السائق بمكالمة تلفونية

بالفيديو شاهد اغرب حادثة اختفاء لسيدة اثناء بث مباشر على التليفزيون

بالفيديو شاهد اغرب حادثة اختفاء لسيدة اثناء بث مباشر على التليفزيون

مدير أعمال ''أوكا'' يرد على اتهام مي كساب بمفاجأة في قضية التزوير - فيديو

مدير أعمال ''أوكا'' يرد على اتهام مي كساب بمفاجأة في قضية التزوير - فيديو

فيديو| لهذا السبب بكت نجوى كرم في الحلقة المباشرة الأولى لبرنامج Arabs Got Talent

فيديو| لهذا السبب بكت نجوى كرم في الحلقة المباشرة الأولى لبرنامج Arabs Got Talent