فيديو.. «الصحة»: 10 مصابين و3 حالات حرجة في انفجار «خط الغاز»

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ذكر خالد مجاهد المتحدث باسم وزير الصحة، أن هناك 10 إصابات نتيجة انفجار خط الغاز بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لافتًا إلى أن هناك 3 حالات حرجة بينهم.

وأكد مجاهد في مداخلة هاتفية لقناة "أون تي في لايف"، أنه لا يوجد وفيات نتيجة انفجار خط الغاز.

وتلقت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة، بسماع دوي انفجار، وتصاعد ألسنة اللهب بشارع التسعين، وبالانتقال والفحص تبين انفجار خط غاز، فتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وعمل كردون أمني حول المكان، وتم تحويل خط سير السيارات تجنبا للإصابات، كما قامت الخدمات المرورية بوضع العلامات الإرشادية لمنع التكدس، وتم قطع الغاز عن الخط، وجار السيطرة على ألسنة اللهب.