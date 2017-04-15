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وزيرة التخطيط: ملف ترسيم الحدود خارج حسابتنا الآن

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وزيرة التخطيط: ملف ترسيم الحدود خارج حسابتنا الآن وزيرة التخطيط: ملف ترسيم الحدود خارج حسابتنا الآن

التحرير

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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن ملف ترسيم الحدود خارج حسابتنا في الفترة ولكنه مدرج في خطتنا متوسطة المدى، مشيرة إلى إن الوزارة تعمل بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة بجميع المحافظات لتحقيق نقلة نوعية فى جميع الخدمات وبشكل التعليم والصحة.

وأوضحت السعيد، أن الوزارة تسعى إلى زيادة مستمرة فى المخصصات الخاصة بالتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة، وكذلك زيادة مخصصات التكنولوجيا المستخدمة في التعليم وذلك بالتنسيق مع الوزراء المختصين بكل تخصص.

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وأكدت وزيرة التخطيط، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر وزارة التنمية المحلية، أنه يجري التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإعداد، قاعدة بيانات متكاملة، وذلك من أجل الخريطة المعلوماتية "وصف " التى تعدها وزارة التنمية المحلية عن المحافظات والمدن والقرى.

ومن جانبه، كشف الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، أنه يتم تحديد أماكن لإنشاء جامعة جديدة بكل محافظة، على أن يتم تزويدها بأقسام تكنولوجيا وعلمية جديدة وفقا للتقنيات المستخدمة فى الدول المتقدمة.

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التحرير

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