جولة «التحرير» في الأسواق| مواطنون: «بنشرى هياكل بدل اللحوم.. والخضار التالف علشان الغلا»

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«بكام الطماطم؟.. بـ9 جنيه يا ست.. طب والمستوية بكام؟.. بـ5 جنيه.. طيب هات اتنين كيلو مستوى.. ينفع أنقيه؟.. لا دى تعبية هو فيه طماطم في السوق بـ5 جنيه احمدوا ربنا.. حمدينه من غير حاجة.. اوزن»، حوار بسيط فى كلماته، لكنه يجسد هموم المواطنين وما يعانونه الآن من ارتفاع للأسعار.. «التحرير» أثناء تجولها بأحد الأسواق التقطت الحوار بين التاجر والمشتري، فالتقت الأهالى والتجار لتتعرف عن قرب كيف يدير الأهالى شئونهم الآن مع ارتفاع الأسعار، فكانت المفاجأة..

الأهالي: الهياكل والأرجل بديل اللحوم والفراخ

تقول جليلة عادل، امرأة ثلاثينية، «باجيب الهياكل علشان أطبخ على شربتها، وأكل عيالى.. على فكرة أنا عارفة إن الهياكل دى بياكلوها الكلاب.. أيوه كلاب بقينا زى الكلاب من الغلا اللى إحنا فيه وكمان مابقيناش عارفين نشتريها كانت بـ6.5 ودلوقتى بقت بـ14 جنيه، يعنى أكثر من الضعف هنعمل إيه ربنا موجود».

فيما قالت سلمى فوزى، «غياب الرقابة والتعامل من الغرف المغلقة السبب الرئيسى في ارتفاع الأسعار بالأسواق، الأزمة لم تعد في الدواجن فقط بل والأسماك التى زادت للضعف وكذلك اللحوم التى ارتفعت إلى أن باتت حلمًا يصعب تحقيقه.. إحنا ليه بقينا كده كل حاجة نار طماطم خضار لحوم حتى السمك بقى أغلى من الدواجن».

تجار: مزارع الدواجن السبب.. والخضراوات المفعصة أكثر رواجًا

وعلى الوجه المقابل قال جمال عبد الله، تاجر دواجن، «الأسعار ارتفعت فعليًا، وذلك بسبب ارتفاع السعر بالمزرعة، سعر كيلو الدواجن من المزرعة اليوم 26.5 والتاجر يضع جنيهًا فوقها، ونقل ومصاريف تصل للمحل التجارى بـ29 جنيها، هو فقط وضع 2 جنيه ليستطيع الإنفاق على محله من عمالة وإيجار وكهرباء وغيرها».

وأضاف سعيد عبد السلام، تاجر دواجن، أن هناك الكثيرين يشترون منه الهياكل والأجنحة، مؤكدا أن الأمر ليس مرتبطًا بالدواجن فقط، فالمواطنون أيضًا يلجأون لـ«عفشة اللحوم»، الفشة والكرشة والمومبار وغيرها من الأصناف، التى يستعيضون بها عن اللحم نفسه.

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وقال جمال عادل، تاجر خضراوات، «الناس بقت بتشترى الطماطم المفعصة والبطاطس المكسرة حتى الخيار والجزر دى بتكون بقايا السوق لكن سعرها أقل النص بدل ما أرميها ببيعها بأي سعر، هذه الأنواع أكثر رواجًا من الأصناف الجيدة».

الشعبة: تعدد الأيدي السبب

أما عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، فقال «أسعار الدواجن ارتفعت فعليًا في الآونة الأخيرة بسبب تعدد الأيدى التى تتعامل معها من المزرعة، إلى أن تصل للمواطن من تاجر ومحل تجارى»، مؤكدا أنه في حال التعامل مباشرة مع المجزر ستكون الأسعار منخفضة مقارنة بالمحلات بما لا يقل عن 2 جنيه أو يزيد.

يذكر أن أسعار اللحوم اليوم سجلت: كيلو اللحم الكندوز نحو 105 جنيهات إلى 125 جنيهًا للكيلو، والضأن نحو 85 إلى 100 جنيه للكيلو، واللحم البتلو نحو 100 إلى 125 جنيها للكيلو، ولحم الكندوز الكبير سجل نحو 85 إلى 115 جنيها للكيلو، ولحم البتلو بالعظم سجل نحو 80 إلى 120 جنيهًا للكيلو.

أما الدواجن فقد سجلت البيضاء منها نحو 31 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدية نحو 35 جنيهًا للكيلو، وزوج الحمام نحو 55 جنيهًا، والسمان نحو 16 جنيهًا للزوج، بينما سجل البط والإوز نحو 50 جنيهًا للكيلو، وصدور الدواجن نحو 55 جنيهًا للكيلو، والأوراك سجلت نحو 30 جنيهًا للكيلو، والهياكل سجلت نحو 13 جنيهًا للكيلو.

بينما استمرت أسعار الأسماك في الارتفاع ليصل كيلو البلطى إلى نحو 33 و35 جنيهًا للكيلو، والفيليه البلطى نحو 50 و60 جنيهًا للكيلو، وقشر البياض نحو 41 و45 جنيهًا للكيلو، والبياض الأملس سجل نحو 42 و45 جنيهًا للكيلو، والثعابين نحو 60 و120 جنيهًا للكيلو، والجمبرى الجامبو 165 و180 جنيهًا للكيلو، والمكرونة الخليجى سجلت نحو 32 و40 جنيهًا للكيلو، والبرانيس الإسكندرانى سجلت نحو 26 و30 جنيهًا للكيلو، والبورى نحو 32 و40 جنيهًا للكيلو، والدنيس سجل نحو 75 جنيهًا للكيلو، بينما سجل السبيط والكاليمارى والسابيا نحو 60 و80 جنيهًا للكيلو.