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استقلال الصحافة: استهداف الإعلام للأزهر يهدد الدولة

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استقلال الصحافة: استهداف الإعلام للأزهر يهدد الدولة استقلال الصحافة: استهداف الإعلام للأزهر يهدد الدولة

التحرير

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أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن أسفها للتناول الإعلامي الذي يستهدف الأزهر الشريف، والنيل من إمامه الأكبر.

وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن الأداء الإعلامي الذي شهدته الأيام القليلة الماضية، يسهم وبشكل مباشر في هدم مؤسسات الدولة، وذلك بعد أن خرج عن القواعد والمعايير المهنية الضابطة.

وأكد العدل في بيان له اليوم السبت، أن استهداف الأزهر الشريف، وبالشكل الذي تم تناوله على مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، يمثل استهدافا صريحا للدولة، التي يمثل الأزهر الشريف إحدى أهم مؤسساتها، وخدمة لأعداء الوطن في الداخل والخارج، لهدم دعائم الدولة المصرية.

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وشدد العدل على أن ممثلة في الأزهر الشريف، هي التي صدرت الإسلام الوسطي المعتدل إلى دول العالم، وأن الأزهر هو منارة الإسلام التي تشع من القاهرة، وسيظل عبر التاريخ، ومهما فعل المتآمرون على مصر.

ورفض العدل أن تتبارى وسائل الإعلام فى تفسير تصريحات أو بيانات القيادة السياسية، التى لم تخول وسائل الإعلام للدفاع عنها أو تفسير ما تذهب إليه، مؤكدا أن تطوع وسائل الإعلام، وبالصورة التي بدت عليها في تناول الأزهر الشريف وإمامه، لا يخدم السلطة والدولة على حد سواء.

ودعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى تجاوز أزمة اختيار المقر، وأن يبدأ عمله الجاد على أرض الواقع، ويقوم بتحقيق أهدافه التي تتمثل في ضمان التزام وسائل الإعلام بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها، وأن يمارس اختصاصاته الأصيلة فى تطبيق القواعد الضابطة للأداء الإعلامي.

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التحرير

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