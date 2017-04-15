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صلاح يقود هجوم روما أمام أتالانتا

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صلاح يقود هجوم روما أمام أتالانتا صلاح يقود هجوم روما أمام أتالانتا

التحرير

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أعلن المدرب الإيطالي لوسيانو سباليتي عن تشكيل روما الذي سيواجه أتالانتا اليوم ضمن مباريات الجولة رقم 32 في الدوري الإيطالي على ملعب الأولمبيكو.

ويحتل روما المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 71 نقطة، بينما يتواجد أتالانتا في المركو الخامس برصيد 49 نقطة، ويبحث عن تحقيق الانتصار لتعزيز حظوظه في المشاركة الأوروبية الموسم المقبل.

وفيما يلي تشكيل روما لمباراة اليوم:

حراسة المرمى: تشيزني

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خط الدفاع: روديجير- فازيو- مانولاس- روي

خط الوسط: دي روسي- ستروتمان- ناينجولان

خط الهجوم: بيروتي- صلاح- دجيكو

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التحرير

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