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ترك: مخطط لإنشاء 6 كباري علوية على طريق "بنها – المنصورة"

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مصراوي Masrawy

رئيس هيئة الطرق والكباري خلال وضع حجر أساس كوبري كفر شكر العلوي (1)رئيس هيئة الطرق والكباري خلال وضع حجر أساس كوبري كفر شكر العلوي (1)

رئيس هيئة الطرق والكباري خلال وضع حجر أساس كوبري كفر شكر العلوي (2)رئيس هيئة الطرق والكباري خلال وضع حجر أساس كوبري كفر شكر العلوي (2)

رئيس هيئة الطرق والكباري خلال وضع حجر أساس كوبري كفر شكر العلوي (3)رئيس هيئة الطرق والكباري خلال وضع حجر أساس كوبري كفر شكر العلوي (3)

رئيس هيئة الطرق والكباري خلال وضع حجر أساس كوبري كفر شكر العلوي (4)رئيس هيئة الطرق والكباري خلال وضع حجر أساس كوبري كفر شكر العلوي (4)

رئيس هيئة الطرق والكباري خلال وضع حجر أساس كوبري كفر شكر العلوي (5)رئيس هيئة الطرق والكباري خلال وضع حجر أساس كوبري كفر شكر العلوي (5)

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أكد اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، وضع مخطط لإنشاء 6 كباري علوية جديدة على طريق "بنها – المنصورة" السريع، بتكلفة 300 مليون جنيه.

وأضاف رئيس الهيئة، خلال وضع حجر أساس كوبري كفر شكر العلوي، يرافقه اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، أن الكباري الجديدة ستضع حلا جذريا، للمشاكل المرورية على الطريق، خاصة أمام التجمعات السكانية.

وتابع ترك، أن الطريق الحر "بنها – شبرا الخيمة"، سيدخل الخدمة، نهاية يونيو المقبل، مشيرا إلى أن كوبرى كفر شكر العلوي الجديد سيتم إنشاؤه بتكلفة 75 مليون جنيه، ومدة التنفيذ 9 أشهر بحد أقصى سنة..

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