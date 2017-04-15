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رئيس وزراء المجر يتهم الملياردير الأمريكي سوروس بدعم الهجرة غير القانونية

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رئيس وزراء المجر يتهم الملياردير الأمريكي سوروس بدعم الهجرة غير القانونية رئيس وزراء المجر يتهم الملياردير الأمريكي سوروس بدعم الهجرة غير القانونية

مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان

بودابست (د ب أ)
دافع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، عن إجراءاته المثيرة للجدل بحق الجامعة الأوروبية المركزية الخاصة في بودابست، متهما مؤسسها الملياردير الأمريكي جورج سورس بدعم الهجرة غير الشرعية.

وجدد أوربان،في حوار مع صحيفة "ماجيار إيدوك" نشر اليوم السبت، هجومه على الملياردير سوروس، قائلا : "يتمحور الأمر كله حول جورج سوروس المختفي عن الساحة العامة، مع الأخذ في الاعتبار منظماته المجرية، التي تدعم الهجرة غير الشرعية".

واتهم أوربان المليارديرسوروس، صاحب الأعمال الخيرية المولود في المجر، بتمويل "منظمات ضغط لا حصر لها تتستر وراء جمعيات مدنية" والحفاظ على " كبيرة بها ناطقون بلسانه وبوسائل إعلام خاصة، وبمئات عدة من الأشخاص وبجامعته الخاصة".

وأضاف أوربان أن المجر يجب أن تحمي نفسها من هذا و"تكون على قدر التحدي".

وقوبل قانون جرى تمريره مطلع الشهر، من شأنه أن يعجل بغلق الجامعة الأوروبية المركزية، بانتقاد دولي، وأثار موجة من الاحتجاجات في المجر.

وسيناقش البرلمان المجري أيضا مشروع قانون من شأنه التمييز ضد المنظمات المدنية التي تتلقى دعما أجنبيا.

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