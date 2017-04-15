أخصائية التغذية نورا حسب الله.. الطرق الأمثل لتقليل أضرار الفسيخ والرنجة

كتبت - هاجر حاتم:

تحتفل مصر هذه الأيام بأعياد الربيع، والتي يكثر فيه تناول الفسيخ والرنجة، كونها نوعًا من الطقوس المهمة للاحتفال بالعيد، ولكن لهذه الأكلات بعض الأضرار على صحة الإنسان، التي قد تؤدي لإصابته بالعديد من المشاكل الصحية عند تناولها، لهذا نستعرض لك مجموعة من الطرق التي تقلل أضرار هذه الأطعمة.

أوضحت نورا حسب الله أخصائية التغذية العلاجية لـ "مصراوي" أن وضع الفسيخ في الفريزر لمدة 48 ساعة قبل تناوله، يساعد على قتل البكتيريا الموجودة فيه.

وأضافت نورا أن الفسيخ والرنجة يتحويان على كمية أملاح كبيرة، لهذا يجب التخلص من كل هذا الملح، عن طريق وضع الفسيخ أو الرنجة في ماء مغلي لمدة ثواني قبل تناوله مباشرة، ليذوب الملح في الماء المغلي، وبهذا نوفر على اجسامنا الكثير من كميات الملح المضرة.

كما أشارت نورا إلى أن وضع الفسيخ أو الرنجة في الفرن وتغطيتهم بأوراق الفويل، يساعد أيضًا على قتل البكتيريا.