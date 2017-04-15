أخبار عاجلة

بشرى سارة.. الغرفة التجارية تعلن إنخفاض سعر السكر 4.5 جنيه للكيلو خلال شهرين -
سقوط عدة قذائف قرب المطار الدولي في مقديشو -
"رادارات الجيزة" تلتقط 70 مخالفة خلال 24 ساعة -
إبراهيموفيتش يؤكد على أحقية مورينيو في انتقاده -
الإنتاج يبحث عن عودة الانتصارات أمام الداخلية -
البرادعي: قبول الآخر لن يأتي بالإنكار ومصر واحدة بالجميع -
وزير التموين: مناقشة زيادة الدعم في رمضان الأربعاء المقبل -
الأوقاف: 40 مليون جنيه نقدا إعانة للفقراء خلال رمضان -
فيديو.. لحظة مرور السيارة فوق طفل ثلاث سنوات لانشغال السائق بمكالمة تلفونية -
"النقل العام" تنقذ محطة ترام الرمل التاريخية من الانهيار - صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

هكذا يمكن تفادي 40% من الأورام السرطانية

Google+ Print
هكذا يمكن تفادي 40% من الأورام السرطانية هكذا يمكن تفادي 40% من الأورام السرطانية

مصراوي Masrawy

هكذا يمكن تفادي 40% من الأورام السرطانية

أ ش أ:

أظهرت دراسة حديثة أجراها ثلاثة من العلماء الأمريكيين في جامعة "جون هوبكنر" في بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية تأثير السرطان على الأنسجة وخطورة التحويرات السرطانية المرتفعة.

هذا ما توصل إليه الباحثون من خلال الدراسة التي أجريت على 17 نوعا من أنواع السرطان في 69 دولة وتحليل الجينوم الذي يعدد التحويرات داخل بعض الأنسجة على غرار أنسجة الرئة لدى المدخنين وغير المدخنين.

واكتشف العلماء انقساما في الخلايا الجذعية وتأثيرها على الورم السرطاني بالإضافة إلى ثلثي التغيرات في السرطان ترجع إلى عوامل جينية بنسبة 5% وبيئية بنسبة 29%، مع الأخذ في الاعتبار وجود أخطاء في تحليلات الحمض النووي لذلك يجب التوصل إلى طرق حديثة لاكتشاف السرطان الحقيقي، فعلى سبيل المثال فإن 77% من تغيرات الأورام في سرطان البنكرياس خاطئة لذلك 35% في سرطان الرئة و95% في سرطان البروستاتا والتي أثبت فيها العلماء أن العوامل البيئية ليس لها أي دخل.

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
سقوط عدة قذائف قرب المطار الدولي في مقديشو

سقوط عدة قذائف قرب المطار الدولي في مقديشو

"رادارات الجيزة" تلتقط 70 مخالفة خلال 24 ساعة

"رادارات الجيزة" تلتقط 70 مخالفة خلال 24 ساعة

"النقل العام" تنقذ محطة ترام الرمل التاريخية من الانهيار - صور

"النقل العام" تنقذ محطة ترام الرمل التاريخية من الانهيار - صور

محافظ دمياط: زيادة ميزانية خطة الإحلال والتجديد بـ"مياه الشرب"

محافظ دمياط: زيادة ميزانية خطة الإحلال والتجديد بـ"مياه الشرب"