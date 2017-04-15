بالصور.. وزير الداخلية يتفقد موقع انفجار خط الغاز بالتجمع الخامس

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

تفقد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، منذ قليل، موقع الانفجار الذي وقع بمنطقة جولف القطامية في التجمع الخامس.

ومن جانبها أغلقت الإدارة العامة للمرور، شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس، بسبب وقوع انفجار بخط الغاز القريب من الشارع.

وأجرت الإدارة العامة للمرور تحويلات مرورية، حيث تم غلق شارع التسعين، وتحويل حركة السيارات القادم من طريق السويس الصحراوي، اتجاه المنيب استكمال الرحلة المرورية حتى نفق التسعين، والدخول إلى طريق الخدمة، لحين قيام رجال الحماية المدنية بالتعامل مع الانفجار.

كانت منطقة التجمع الخامس شهدت انفجار خط الغاز الرئيسي بالمنطقة، ورجح مصدر أمنى أن الانفجار ناتج عن أعمال حفر بالقرب من ماسورة الغاز الطبيعي.