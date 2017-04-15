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غلق محابس الغاز الطبيعي للسيطرة على انفجار التجمع الخامس

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غلق محابس الغاز الطبيعي للسيطرة على انفجار التجمع الخامس غلق محابس الغاز الطبيعي للسيطرة على انفجار التجمع الخامس

مصراوي Masrawy

انفجار خط غاز بالتجمع الخامس

كتب -فتحي عمر وسامح غيث:

قال مصدر أمني، إنه تم إغلاق محابس الغاز الطبيعي، للسيطرة على الانفجار الذي وقع اليوم السبت، في خط الغاز بمنطقة التجمع الخامس، موضحًا بأن قوات الحماية المدنية تحاول إخماد النيران الناتجة عن الانفجار.

كان قد وقع ‏انفجار بأحد خطوط الغاز مما تسبب في اشتعال النيران قبل مدخل شارع التسعين بالتجمع الخامس، مما تسبب في توقف الحركة المرورية.

ومن جانبها أجرت الإدارة العامة للمرور تحويلات مرورية، بسبب الانفجار، حيث تم غلق شارع التسعين، وتحويل حركة السيارات القادم من طريق السويس الصحراوي، اتجاه المنيب استكمال الرحلة المرورية حتى نفق التسعين، والدخول إلى طريق الخدمة، لحين قيام رجال الحماية المدنية بالتعامل مع الانفجار.

كانت منطقة التجمع الخامس شهدت منذ قليل انفجار بخط الغاز الرئيسي بالمنطقة، ورجح مصدر أمني أن الانفجار ناتج عن أعمال حفر بالقرب من ماسورة الغاز الطبيعي.

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