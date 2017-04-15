مساعد وزير الداخلية للأمن العام ومدير أمن القاهرة يتفقدان موقع انفجار التجمع الخامس

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

انتقل منذ قليل اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لأمن القاهرة، واللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة لمرور العاصمة لموقع حريق خط الغاز بمنطقة جولف القطامية في التجمع الخامس.

وتهيب الإدارة العامة لمرور القاهرة، بالابتعاد عن موقع حريق خط غاز والطريق الدائري لحين قيام رجال الحماية المدنية بعمليات السيطرة على الحريق.

كانت منطقة التجمع الخامس شهدت منذ قليل انفجار بخط الغاز الرئيسي بالمنطقة، ورجح مصدر أمني أن الانفجار ناتج عن أعمال حفر بالقرب من ماسورة الغاز الطبيعي.