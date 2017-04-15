22 سيارات إطفاء لمحاصرة نيران انفجار خط الغاز بالتجمع الخامس

كتب-فتحي عمر وسامح غيث:

استعانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، اليوم السبت، ١٠ سيارات إطفاء مزودة بأحدث التقنيات لمحاولة إخماد الحريق الذي نتج عن انفجار خط غاز بشارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس.

ومن جانبها أجرت الإدارة العامة للمرور تحويلات مرورية، بسبب الانفجار، حيث تم غلق شارع التسعين، وتحويل حركة السيارات القادم من طريق السويس الصحراوي، اتجاه المنيب استكمال الرحلة المرورية حتى نفق التسعين، والدخول إلى طريق الخدمة، لحين قيام رجال الحماية المدنية بالتعامل مع الانفجار.

كانت منطقة التجمع الخامس شهدت منذ قليل انفجار بخط الغاز الرئيسي بالمنطقة، ورجح مصدر أمني أن الانفجار ناتج عن أعمال حفر بالقرب من ماسورة الغاز الطبيعي.