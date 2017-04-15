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الصحة: اصابة 6 مواطنين في انفجار خط الغاز بالتجمع الخامس

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الصحة: اصابة 6 مواطنين في انفجار خط الغاز بالتجمع الخامس الصحة: اصابة 6 مواطنين في انفجار خط الغاز بالتجمع الخامس

مصراوي Masrawy

انفجار خط غاز بالتجمع الخامس (2)

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة، عن اصابة 6 مواطنين، اليوم السبت، في انفجار خط غاز بشارع التسعين الشمالي بجوار محطة الصرف الصحي بمدينة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وكلف الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، مستشاره للرعايات الدكتور شريف وديع، بزيارة ومتابعة حالة المصابين.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد الانصاري رئيس هيئة الاسعاف، إنه تم نقل حالات الاصابة الى مستشفى البنك الأهلي، بسيارات الإسعاف التي وصلت الى مكان الحادث بعد وقوعه بـ"دقيقة"، بينما تم اسعاف مصاب بمكان الحادث وتُرك بعد تلقيه الاسعافات الاولية.

وأشار رئيس هيئة الإسعاف الى الدفع بـ 9 سيارات اسعاف وفريق طبي متمركز بمكان الحادث تحسباً لوقوع أي طارئ.

 ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، في بيان اليوم السبت، إلى أن الإصابات تراوحت ما بين حروق من الدرجات الثلاثة، مشيراً الى وجود 3 حالات حالتهم الصحية خطرة يعانون من حروق من الدرجة الثانية والثالثة بالوجه واماكن متفرقة بالجسد وهم بالعناية المركزة الآن، أما باقي الحالات يعانون من حروق من الدرجة الاولى بأماكن متفرقة بالجسد وحالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج اللازم بالمستشفى.

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