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مدير أمن الغربية: خطة شاملة لتأمين احتفالات عيد القيامة وشم النسيم

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مدير أمن الغربية: خطة شاملة لتأمين احتفالات عيد القيامة وشم النسيم مدير أمن الغربية: خطة شاملة لتأمين احتفالات عيد القيامة وشم النسيم

مصراوي Masrawy

مديرية امن الغربية

الغربية – مروة شاهين:

أكد اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، اليوم السبت، وضع خطة أمنية لتأمين المنشآت الحيوية، ودور العبادة والحدائق والمتنزهات خلال عيد القيامة وشم النسيم.

وأضاف مدير أمن الغربية في حديثه لـ"مصراوي"، اليوم، أن هناك توجيهات مشددة للقوات بحسن معاملة المواطنين وحمايتهم من بطش الخارجين على القانون بالطرق والشوارع والميادين العامة، واليقظة الدائمة.

وأوضح حسونة أنه وجه تكثيف حملات المرافق والإشغالات، للحد من انتشار الباعة الجائلين بالميادين والأسواق العشوائية، وتدشين حملات مرورية وتموينية مكبرة، لتسيير الحركة والسيولة المرورية والمخالفين للسير عكس الاتجاه وبدون رخص التسيير والقيادة.

وشدد على دور مباحث في إحكام الرقابة على الأسواق، وضبط السلع المغشوشة والمهربة والمدعمة، قبل بيعها في السوق السوداء.

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مصراوي Masrawy

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