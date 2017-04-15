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بعد ارتفاع الأسعار.. أهالي الغربية: "هناكل فسيخ بس هنقلل الكميات"

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مصراوي Masrawy

أهالي الغربية هناكل فسيخ بس هنقلل الكميات (1)أهالي الغربية هناكل فسيخ بس هنقلل الكميات (1)

أهالي الغربية هناكل فسيخ بس هنقلل الكميات (2)أهالي الغربية هناكل فسيخ بس هنقلل الكميات (2)

أهالي الغربية هناكل فسيخ بس هنقلل الكميات (3)أهالي الغربية هناكل فسيخ بس هنقلل الكميات (3)

أهالي الغربية هناكل فسيخ بس هنقلل الكميات (4)أهالي الغربية هناكل فسيخ بس هنقلل الكميات (4)

أهالي الغربية هناكل فسيخ بس هنقلل الكميات (5)أهالي الغربية هناكل فسيخ بس هنقلل الكميات (5)

أهالي الغربية هناكل فسيخ بس هنقلل الكميات (6)أهالي الغربية هناكل فسيخ بس هنقلل الكميات (6)

أهالي الغربية هناكل فسيخ بس هنقلل الكميات (7)أهالي الغربية هناكل فسيخ بس هنقلل الكميات (7)

أهالي الغربية هناكل فسيخ بس هنقلل الكميات (8)أهالي الغربية هناكل فسيخ بس هنقلل الكميات (8)

أهالي الغربية هناكل فسيخ بس هنقلل الكميات (9)أهالي الغربية هناكل فسيخ بس هنقلل الكميات (9)

الغربية - مروة شاهين:

حرص عدد كبير من المواطنين بالغربية على شراء الأسماك والفسيخ والرنجة، من سوق السمك، استعدادا لعيد شم النسيم، رغم ارتفاع الأسعار بنسبة 40% تقريبا.

وأكد محمد سعد، صاحب محل فسيخ في بسيون، أن الفسيخ والرنجة شهدت ارتفاعا كبيرا، حيث يتراوح سعر كيلو الفسيخ بين 80: 120 جنيها، بعد أن كانت لا تتجاوز 80 جنيها العام الماضي، فيما يتراوح سعر الرنجة من 30: 35 جنيها.

وأضاف سعد لـ"مصراوي" أن "غلاء الأسعار ضرب لنا موسم بيع الأسماك، الذي ينتظره التجار كل عام، حيث انخفضت الكميات التي يحرص المواطنون على شرائها مقارنة بالأعوام الماضية".

من جهتها، قالت زينب الدخاخني، ربة منزل لـ"مصراوي"، إنها اعتادت شراء 3 كيلو فسيخ كل عام، إلا أنها اضطرت لشراء كيلو ونصف فقط هذا العام، بسبب ارتفاع الأسعار.

وأوضح ناصر عبدالستار، صاحب محل سمك لـ"مصراوي"، أن أسعار سمك الطوبار تتراوح بين 40: 80 جنيها، والبوري بين 80: 120 جنيها، والسردين 30: 40 جنيها، موضحا أنه لم يستطع تحقيق هامش ربح، بسبب غلاء الأسعار وقلة الكميات التي يشتريها المواطنون.

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مصراوي Masrawy

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