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بالصور.. انطلاق موسم توريد القمح بمحافظة قنا

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مصراوي Masrawy

انطلاق موسم توريد القمح بقنا (1)انطلاق موسم توريد القمح بقنا (1)

انطلاق موسم توريد القمح بقنا (2)انطلاق موسم توريد القمح بقنا (2)

انطلاق موسم توريد القمح بقنا (3)انطلاق موسم توريد القمح بقنا (3)

انطلاق موسم توريد القمح بقنا (4)انطلاق موسم توريد القمح بقنا (4)

انطلاق موسم توريد القمح بقنا (5)انطلاق موسم توريد القمح بقنا (5)

انطلاق موسم توريد القمح بقنا (6)انطلاق موسم توريد القمح بقنا (6)

انطلاق موسم توريد القمح بقنا (7)انطلاق موسم توريد القمح بقنا (7)

انطلاق موسم توريد القمح بقنا (8)انطلاق موسم توريد القمح بقنا (8)

انطلاق موسم توريد القمحانطلاق موسم توريد القمح

انطلاق موسم توريد القمح بقنا (10)انطلاق موسم توريد القمح بقنا (10)

انطلاق موسم توريد القمح بقنا (11)انطلاق موسم توريد القمح بقنا (11)

قنا-عبدالرحمن القرشي:

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أن إجمالي المساحات المنزرعة لمحصول القمح خلال الموسم الحالي بلغت 98 ألفا و263 فدانا، يتوقع أن تنتج 272 ألفا و879 طنا، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم توريده العام الماضي بلغ 148 طن قمح، عن إجمالي المساحة المنزرعة 104 آلاف و319 فدانا .

جاء ذلك خلال جولة الهجان التفقدية لعدد من صوامع تخزين القمح والشون بقنا، في بداية انطلاق موسم توريد القمح بقنا، للوقوف على مدى جأهزيتها لاستقبال محصول القمح، يرافقه المهندس أشرف عبدالرازق، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس ممدوح عبدالمنعم، وكيل وزارة .

وأعلن المحافظ استلام القمح من المزارعين تحت إشراف لجنة مشكلة من مديرية التموين وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ومديرية الزراعة، موجها بتعليق لافتات تعريفية بجميع الصوامع والشون، مدون عليها مواعيد استلام الأقماح وأسعار التوريد ودرجة النقاء، وأسماء أعضاء لجنة استلام القمح.

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