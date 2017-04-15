المقاصة: الجبلاية لم ترد على التأجيل ونستعد لمواجهة الزمالك غدًا

التحرير

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أكد وليد هويدي مدير الكرة بفريق مصر للمقاصة، ان اتحاد الكرة لم يخطر النادي الفيومي بأي تأجيل او تعديل يخص مواجهة الزمالك المقرر لها غدا وعلى ضوء ذلك فإن المقاصة قرر مواصلة استعداداته وتدريباته .

وأوضح هويدي في تصريحات خاصة لـ التحرير" سنخوض مران ختامي في السابعة من مساء اليوم السبت، علي ملعب الدفاع الجوي ندخل بعده في معسكر مغلق حتى موعد المباراة غدا ".

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وأضاف مدير الكرة " نحن جاهزون ومستعدون كفريق ولا تفكر في قضية التأجيل من قريب او بعيد ونتعامل مع المباراة انها في موعدها ولن تتغير او تتأجل بحسب ما يصلنا من معلومات من اتحاد الكرة ".

ويواجه الزمالك الرابع بـ 40 نقطة، نظيره مصر للمقاصة الثاني بـ 54 نقطة، غدًا الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الممتاز، بملعب بتروسبورت.