الهواري: «الإجراءات الجنائية» سيكون من أقوي القوانين لقمع الإرهاب

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قالت النائبة الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن قانون الإجراءات الجنائية الذي تم مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان مقدم من النائب صلاح حسب الله، مؤكدة أنهم في انتظار القانون المقدم من الحكومة، حيث أن المستشار عمر مروان وزير مجلس شئون النواب أعلن عن وصول القانون خلال 15 يوما.

وأكدت الهواري فى بيان صحفي لها، أن قانون الإجراءات الجنائية سيكون من أقوى القوانين باعتباره قانون متكامل سيساهم في قمع الإرهاب والتطرف، مشيرة إلى أن جلسات البرلمان المقبلة ستناقش كيفية مقاومة الإرهاب بكل أشكاله، كما ستناقش مهام واختصاصات المجلس الأعلى لمقاومة الإرهاب الذي أعلن عنه الرئيس السيسي.

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وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن اللجنة الدينية والثقافية ولجنة الشباب بالبرلمان ستعقد جلسات استماع خلال الفتره المقبله للاتفاق على رؤية مشتركة لتجديد الخطاب الديني، لافتة إلى أنه سيتم رفع توصيات هذه اللجنه بعد ذلك إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان.