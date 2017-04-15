بالصور.. وضع حجر أساس كوبري «كفر شكر» بتكلفة 75 مليون جنيه

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وضع اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، اليوم السبت، يرافقه اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، حجر أساس كوبري كفر شكر العلوي على طريق بنها – المنصورة، بحضور النائب البرلماني خالد يوسف.

وقال "ترك"، في تصريحات صحفية، إنه تم وضع ميزانية مبدئية 300 مليون جنيه لإنشاء 6 كباري بنفس الطريق، لافتا بأنه تم تخصيص 75 مليون جنيه لكوبري كفر شكر؛ للحد من الحوداث بالطريق، وربطه بالطريق الحر.

من جانبه، أوضح محافظ القليوبية، أن تسليم الكوبري للشركة المنفذة جاء بعد انتهاء كافة الإجراءات والتراخيص والموافقات من قبل الجهات المعنية.

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وأشار النائب خالد يوسف، إلى أن الكوبري حلم للمواطنين تأخر كثيرا، ولم يتم تنفيذه منذ سنوات؛ بسبب الروتين، مشيدا بانطلاق شارة التنفيذ ليحقق الهدف المنشود بالقضاء على التكدس المروري.