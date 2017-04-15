شركات الحديد تخفض سعر الطن 600 جنيه حتى نهاية أبريل الجاري

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أعلنت نحو 4 شركات حديد عن خفض أسعار منتجاتها بداية من اليوم السبت، بقيمة تتراوح ما بين نحو 300 و600 جنيه للطن، حيث أعلنت شركة حديد المصريين خفض سعر الطن ليسجل نحو 9600 جنيه للمستهلك النهائى، مقارنة بنحو 9800 جنيه بداية شهر أبريل الجارى.

وأعلنت شركة حديد بشاى خفض سعر الطن ليسجل نحو 9600 جنيه للمستهلك النهائى، وذلك فى مقابل نحو 9900 جنيه بداية شهر أبريل الجارى، كما أعلنت شركة حديد العتال خفض سعر الطن ليسجل أيضًا نحو 9600 جنيه، مقارنة بنحو 1100 جنيه بداية شهر أبريل الجارى.

كما قامت شركة حديد المراكبى بخفض سعر الطن ليسجل نحو 9600 جنيه للمستهلك النهائى، فى مقابل نحو 1200 جنيه بداية شهر أبريل الجارى.

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فيما أعلنت شركة حديد عز تثبيت أسعار منتجاتها حتى نهاية شهر أبريل الجارى، ليصل سعر الطن إلى نحو 9780 جنيه للمستهلك شامل ضربية القيمة المضافة، بينما يصل سعر الطن للتجار بنحو 9655 جنيه.

من جانبه قال طارق الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن المصانع لا تزال تتعرض لخسائر يسهل حصرها فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج، وهو الأمر الواضح للجميع من أسعار الغاز الطبيعى لتشغيل المصانع، التى تحتسب بالدولار ووفقًا للأسعار العالمية، وكذلك ثبات سعر البيلت عالميًا، وارتفاع سعر الدولار محليًا، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%، فضلاً عن الضريبة الجمركية ونسبتها 0.5%، وهى الأرقام التى تؤكد للجميع أن كل مصانع حديد التسليح فى مصر تتعرض لخسائر فادحة خلال الآونة الأخيرة.