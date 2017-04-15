البورصة تربح 1.7 مليار جنيه خلال أسبوع تفجيرات الكنائس

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وخسر رأسمالها السوقى نحو 1.7 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية للمصريين، بينما مالت تعاملات الأجانب والعرب للشراء بإجمالى تداولات 2.6 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 12967.38 نقطة.

وصعد مؤشر"إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 590.45 نقطة، فيما ارتفع مؤشر"إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.6% عند مستوى 1360.98 نقطة.

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وشهدت مصر يوم الأحد الماضى اعتداءين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية وأوقعا عشرات القتلى والجرحى.

ومالت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء، بصافي مشتريات 1.28 مليار جنيه و389.6 مليون جنيه، مقارنة باتجاه بيعي للمصريين بصافي 1.67 مليار جنيه.

واستحوذ المصريون على 65.4% من إجمالي التعاملات خلال الأسبوع، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 27.7% و6.9% على الترتيب.