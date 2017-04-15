135.4 مليار جنيه حجم مخصصات شراء الأصول غير المالية بالموازنة العامة

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كشفت بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2017 - 2018، عن انخفاض إجمالى حجم مخصصات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، لتصل إلى نحو 135.4 مليار جنيه، فى مقابل نحو 146.7 مليار جنيه خلال موازنة العام المالى الحالى 2016 - 2017، بانخفاض بلغ قدره نحو 11 مليار جنيه.

ووفقًا لمشروع الموازنة، فمن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات المرصودة إلى نحو 102 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، مقارنة بنحو 120.2 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى 2016 - 2017، وتشمل شراء الأصول الثابتة والمبانى السكنية وغير السكنية، والإنشاءات والتشييدات.

كما بلغ إجمالى حجم استثمارات الآلات والمعدات ووسائل النقل نحو 23.5 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل 2017-2018، فى مقابل نحو 18 مليار جنيه خلال موازنة العام المالى الحالى 2016 - 2017.

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وبلغ إجمالى حجم استثمارات الأصول الثابتة وتشمل شراء واستصلاح الأراضى نحو 1.82 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، فى مقابل نحو 1.81 مليار جنيه خلال موازنة العام المالى الجارى 2016 - 2017.

فيما بلغ إجمالى حجم فوائد بدء التشغيل، والبعثات والأبحاث، ودراسات المشروعات الاستثمارية، وتعويضات المقاولين عن فروق العملة، والأجور، والاحتياطات العامة نحو 7.4 مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل 2017 - 2018، فى مقابل نحو 5.1 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجارى 2016 - 2017.