غلق شارع التسعين بالتجمع الخامس وتحويلات مرورية عقب انفجار خط الغاز

كتب - سامح غيث:

أجرت الإدارة العامة للمرور تحويلات مرورية، اليوم السبت، بسبب انفجار خط غاز بالتجمع الخامس، حيث تم غلق شارع التسعين، وتحويل حركة السيارات القادم من طريق السويس الصحراوي، اتجاه المنيب استكمال الرحلة المرورية حتى نفق التسعين، والدخول إلى طريق الخدمة، لحين قيام رجال الحماية المدنية بالتعامل مع الانفجار.

كانت منطقة التجمع الخامس شهدت منذ قليل انفجار بخط الغاز الرئيسي بالمنطقة، ورجح مصدر أمني أن الانفجار ناتج عن أعمال حفر بالقرب من ماسورة الغاز الطبيعي.