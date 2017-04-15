بالصور.. مصدر أمني يكشف سبب انفجار خط غاز بالتجمع الخامس

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

تصوير - أحمد لطفى:

كشف مصدر أمني بقسم المفرقعات، تفاصيل الانفجار الذي وقع بمنطقة التجمع الخامس، موضحًا أن الانفجار وقع أثناء أعمال حفر بالقرب من ماسورة الغاز، ورجح المصدر أن يكون الانفجار نتيجة اصطدام اللورد بماسورة الغاز.

وقع ‏انفجار بأحد خطوط الغاز واشتعال النيران قبل مدخل شارع التسعين بالتجمع الخامس، مما تسبب في توقف الحركة المرورية.

انتقلت الأجهزة الأمنية، والإدارة العامة للمرور وتم فرض كردون أمني وغلق كافة الطرق المارة بالقرب من موقع الانفجار.

وانتقل عمال شركة الغاز لموقع الانفجار، تم غلق محابس الغاز عن الخط الرئيسي لمنطقة التجمع والرحاب وشرق القاهرة

وأوضح مصدر أمني أن الانفجار نتج عنه إصابة سائق اللورد، تم نقله إلى المستشفى.

وتأثرت حركة السير بالطريق القادم من المعادي للمتجه للسويس، وأمر اللواء عادل زكي، مساعد وزير الداخلية للمرور، بإغلاق الطريق من القادم من المعادي خوفا على قائدي السيارات.

ونصحت إدارة المرور قائدي السيارات بالنسبة للقادم من طريق السويس اتجاه المنيب بأن يتم السير حتى نفق التسعين والدخول على طريق الخدمة.