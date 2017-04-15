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اردوغان يدعو الأتراك للموافقة على توسيع صلاحياته

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اردوغان يدعو الأتراك للموافقة على توسيع صلاحياته اردوغان يدعو الأتراك للموافقة على توسيع صلاحياته

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الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

اسطنبول (د ب أ)
أعرب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن ثقته في تحقيق انتصار في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر اجراؤه غدا الاحد، والذي يتيح له توسيع صلاحياته الرئاسية، داعيا أنصاره إلى الاقبال على التصويت.

وقال اردوغان، أمام مسيرة في اسطنبول، في أول ظهور له ضمن ظهوره المقرر أربع مرات في المدينة في اليوم الأخير من حملته "أعتقد أن ما سيحدث، بإذن الله أن تمتلئ صناديق الاقتراع بالتصويت بـ"نعم". بإذن الله، ستحتفل هذه الدولة بعيدها الخاص مساء غد".

ودعا اردوغان أنصاره إلى التصويت، قائلا إنه شرف، بينما انتقد المعارضين للاستفتاء، الذي بادر إليه، مكررا رأيه بأن الجماعات الإرهابية تدعم حملة "لا".

وأضاف اردوغان "في 16 إبريل، سننهي العمل، الذي بدأناه في 15 يوليو الماضي" في إشارة إلى تاريخ محاولة انقلاب فاشل، العام الماضي.

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