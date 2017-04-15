القوى العاملة": إيقاف نشاط 4 شركات لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون

كتبت - نورا ممدوح :

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه تم إيقاف نشاط 4 شركات إلحاق عمالة مصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وفي نفس الوقت تم رفع الإيقاف عن شركتين لزوال أسباب الوقف

وأوضح وزير القوى العاملة، أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت فقد الشركة شرط من شروط الترخيص، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام قانون العمل ،" حيث نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل"، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص.

وأضاف أن القانون أعطي الحق للوزير المختص ، ايقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها أي من الحالات السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة .