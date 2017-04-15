إلغاء احتفالات شم النسيم بـ"الإنتاج الحربي" تضامنا مع أسر الشهداء

كتب- مصطفى المنشاوي:

قرر الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلغاء جميع الإحتفالات التى كان من المقرر إقامتها بنوادى الإنتاج الحربي، يوم الأثنين المقبل بمناسبة الإحتفال بأعياد شم النسيم .

وقال العصار في بيان له اليوم السبت، إن هذا القرار تضامنا مع شهداء الوطن الذين سقطوا فى أحداث الهجمات الإرهابية على كنيستى "مارمرقس بالأسكندرية ومارجرجس بطنطا ".