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إلغاء احتفالات شم النسيم بـ"الإنتاج الحربي" تضامنا مع أسر الشهداء

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إلغاء احتفالات شم النسيم بـ"الإنتاج الحربي" تضامنا مع أسر الشهداء إلغاء احتفالات شم النسيم بـ"الإنتاج الحربي" تضامنا مع أسر الشهداء

مصراوي Masrawy

الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحرب

كتب- مصطفى المنشاوي:
قرر الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلغاء جميع الإحتفالات التى كان من المقرر إقامتها بنوادى الإنتاج الحربي، يوم الأثنين المقبل بمناسبة الإحتفال بأعياد شم النسيم .

وقال العصار في بيان له اليوم السبت، إن هذا القرار تضامنا مع شهداء الوطن الذين سقطوا فى أحداث الهجمات الإرهابية على كنيستى "مارمرقس بالأسكندرية ومارجرجس بطنطا ".

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