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فاتسكه: دورتموند فكر في الانسحاب من دوري أبطال أوروبا

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فاتسكه: دورتموند فكر في الانسحاب من دوري أبطال أوروبا فاتسكه: دورتموند فكر في الانسحاب من دوري أبطال أوروبا

التحرير

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أكد الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند هانز يواخيم فاتسكه على تفكيره في الإنسحاب من دوري أبطال أوروبا في أعقاب التفجيرات الإرهابية التي استهدفت حافلة الفريق في طريقها إلى ملعب سيجنال إيدونا بارك لمواجهة موناكو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض مارك بارترا مدافع دورتموند لكسر في معصم يده بسبب تلك التفجيرات، الأمر الذي أثر بالسلب على تركيز اللاعبين في المباراة.

وأوضح فاتسكه أنه فكر جديا في الانسحاب من المسابقة بالكامل إلا أنه تراجع حتى لا يمنح منفذي تلك العمليات فرصة التلذذ بالانتصار.

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وأشار فاتسكه إلى تحدثه مع اللاعبين عقب التفجيرات مطالبا أي لاعب لا يرغب في لعب المباراة بالإعلان عن هذا الأمر دون خوف، وسيلقى دعم كبير من الإدراة وتفهم كبير للموقف من قبل المدرب.

وأضاف فاتسكه أن جميع اللاعبين سيحصلون على فرصة الإلتقاء بأخصاء نفسيين وسيلقون كافة الدعم والمساعدة من قبل الإدارة، مشيرا إلى أن الهجوم لم يستهدف بروسيا دورتموند بل استهدف ألمانيا كلها.

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