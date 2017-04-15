«كين» يقود هجوم توتنهام أمام بورنموث

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أعلن ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، عن تشكلية ناديه لمواجهة بورنموث، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ 1.30 عصرًا، بملعب وايت هارت لين، بقيادة تحكيمية للحكم مايكل أوليفير، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وجاء التشكيل كما يلي:-

- حراسة المرمى:- لوريس.

- خط الدفاع:- والكر - الديرفيلد - فيرتونخين - دافيز.

- خط الوسط:- داير - ديمبلي - سون - ايركسن - ألي.

- خط الهجوم:- كين.

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كما أعلن إيدي هويي، المدير الفني لنادي بورنموث تشكيلة فريقه وجاءت كما يلي:-

- حراسة المرمى:- بروس .

- خط الدفاع:- سميث - فرانسس - كوك - دانيلز.

- خط الوسط:- ستاينلاس - أرتر - ويلشير - بوج - كينج.

- خط الهجوم:- أفوبي.