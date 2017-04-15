أخبار عاجلة

بشرى سارة.. الغرفة التجارية تعلن إنخفاض سعر السكر 4.5 جنيه للكيلو خلال شهرين -
سقوط عدة قذائف قرب المطار الدولي في مقديشو -
"رادارات الجيزة" تلتقط 70 مخالفة خلال 24 ساعة -
إبراهيموفيتش يؤكد على أحقية مورينيو في انتقاده -
الإنتاج يبحث عن عودة الانتصارات أمام الداخلية -
البرادعي: قبول الآخر لن يأتي بالإنكار ومصر واحدة بالجميع -
وزير التموين: مناقشة زيادة الدعم في رمضان الأربعاء المقبل -
الأوقاف: 40 مليون جنيه نقدا إعانة للفقراء خلال رمضان -
فيديو.. لحظة مرور السيارة فوق طفل ثلاث سنوات لانشغال السائق بمكالمة تلفونية -
"النقل العام" تنقذ محطة ترام الرمل التاريخية من الانهيار - صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

«كين» يقود هجوم توتنهام أمام بورنموث

Google+ Print
«كين» يقود هجوم توتنهام أمام بورنموث «كين» يقود هجوم توتنهام أمام بورنموث

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، عن تشكلية ناديه لمواجهة بورنموث، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ 1.30 عصرًا، بملعب وايت هارت لين، بقيادة تحكيمية للحكم مايكل أوليفير، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وجاء التشكيل كما يلي:-

- حراسة المرمى:- لوريس.

- خط الدفاع:- والكر - الديرفيلد - فيرتونخين - دافيز.

- خط الوسط:- داير - ديمبلي - سون - ايركسن - ألي.

- خط الهجوم:- كين.

شاهد أيضا

كما أعلن إيدي هويي، المدير الفني لنادي بورنموث تشكيلة فريقه وجاءت كما يلي:-

- حراسة المرمى:- بروس .

- خط الدفاع:- سميث - فرانسس - كوك - دانيلز.

- خط الوسط:- ستاينلاس - أرتر - ويلشير - بوج - كينج.

- خط الهجوم:- أفوبي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إبراهيموفيتش يؤكد على أحقية مورينيو في انتقاده

إبراهيموفيتش يؤكد على أحقية مورينيو في انتقاده

الإنتاج يبحث عن عودة الانتصارات أمام الداخلية

الإنتاج يبحث عن عودة الانتصارات أمام الداخلية

البرادعي: قبول الآخر لن يأتي بالإنكار ومصر واحدة بالجميع

البرادعي: قبول الآخر لن يأتي بالإنكار ومصر واحدة بالجميع

وزير التموين: مناقشة زيادة الدعم في رمضان الأربعاء المقبل

وزير التموين: مناقشة زيادة الدعم في رمضان الأربعاء المقبل