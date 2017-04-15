عامل بالخانكة يقتل ابنته بـ"مبيد حشري" لشكه في سلوكها

القليوبية - أسامه علاء الدين:

تخلص عامل بقرية تابعة لمركز الخانكة من ابنته، 18 عاما، بوضع مبيد حشرى لها في الطعام، لشكه في سلوكها، ثم نقلها إلى المستشفى، وادعى استنشاقها مادة حشرية، أثناء رش المحاصيل في أرضه الزراعية.

تلقى المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث الخانكة، بلاغا من "زيدان. ع"، 50 عاما، عامل، بغياب ابنته "ش"، 18 عاما، عن المنزل، وبعد بلاغه بأسبوع حضر المبلغ لديوان المركز، وأبلغ بعودتها، ثم تلقى مركز الشرطه إشارة بمصرع الابنة بالمستشفى، إثر تناولها أو استنشاقها مبيد زراعي، أثناء وجودها مع والدها، بأرضه الزراعية، أثناء رش المزروعات بالمبيد.

وورد تقرير مفتش الصحة، بعدم وجود إصابات ظاهريه بالجثة، وعدم إمكانية الجزم بسبب الوفاة، فأمر اللواء أنور سعيد، مدير الأمن، بتشكيل فريق بحث، ضيّق الخناق على والد المجني عليها، حتى اعترف بوضع مبيد زراعي لابنته في الطعام، لشكه في سلوكها، ما تسبب في وفاتها.