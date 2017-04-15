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رجل يقتل زوجته بـ''الشومة'' في الخانكة

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رجل يقتل زوجته بـ''الشومة'' في الخانكة رجل يقتل زوجته بـ''الشومة'' في الخانكة

مصراوي Masrawy

زوج يقتل زوجته

القليوبية - أسامه علاء الدين:

لقيت ربة منزل، مصرعها، إثر إصابتها بنزيف داخلي في المخ، بعد أن ضربها زوجها بشومة على رأسها.

تلقى المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث مركز الخانكة، إشارة من المستشفى، بوصول ولاء السيد محمدي مصطفى، 36 عاما، ربة منزل، جثة هامدة، إثر إصابتها بنزيف داخلي بالمخ.
وتوصلت تحريات العقيد عبد لله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، إلى أنه أثناء ضرب زوج المجني عليها ويدعى "نور. ع"، 35 عاما، ابن زوجته، لتأخره في العودة للمنزل، تدخلت الأم للدفاع عن ابنها، فاعتدى الزوج عليها بالضرب بشومة على رأسها، فسقطت مغشياً عليها، ولقيت مصرعها في الحال.

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